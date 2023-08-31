تغيير جذري .. وصول ليونيل ميسي يجبر الدوري الأمريكي على تعديل قاعدة تاريخية

وصول ليونيل ميسي إلى الدوري الأمريكي قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في البطولة..

يبدو أن وصول الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي إنتر ميامي لن يكون مؤثرًا فقط على صورة الدوري الأمريكي أو مشاهداته، لكنه قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في "MLS" في المستقبل القريب.

من المعروف عن الدوري الأمريكي إصراره على مواصلة مبارياته المحلية خلال فترات التوقف الدولي، إلا أن ذلك قد يتغير.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن الدوري الأمريكي على وشك تغيير تلك القاعدة بسبب الوجود المتزايد للاعبي النخبة، وخاصة ميسي، وتحلل رابطة الدوري الأمريكي احتمالية إيقاف المسابقة خلال فترات التوقف الدولية.

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ومن جانبه، يرى تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي أن مثل هذا التغيير وشيك بالفعل، وأخبر الصحفيين أنه يعرف بالفعل أنه هناك دراسة للأمر ومن الممكن أن يتم إقراره العام المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب الأرجنتين تصفيات بطولة كأس العالم 2026 خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر ضد الإكوادور وبوليفيا، ولن يكون ميسي متاحًا خلال مباريات إنتر ميامي خلال تلك الفترة.

مارتينو اعترف بالفعل بأنه يتوقع خسارة نجمه الأول لمدة ثلاث مباريات بسبب مشاركته مع منتخب الأرجنتين، ولمنع حدوث ذلك مستقبلًا، يفكر الدوري الأمريكي في تغيير قواعده اعتبارًا من الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يشارك ميسي في مباراة إنتر ميامي القادمة ضد لوس أنجلوس إف سي، قبل أن يسافر للانضمام إلى منتخب الأرجنتين لخوض مواجهة الإكوادور في الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في السابع من سبتمبر.