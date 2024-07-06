اخرج من الملعب.. الحكم الرابع يوقع بيلينجهام في موقف محرج مع ساوثجيت!

ماذا حدث قبل التعادل؟

وقع جود بيلينجهام، نجم منتخب إنجلترا، في موقف محرج أثناء مواجهة سويسرا، مساء اليوم السبت، بربع نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

ورفض بيلينجهام الخروج من الملعب، عندما قرر جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، إجراء عدة تغييرات لتنشيط الفعالية الهجومية للفريق بعد التأخر بهدف.

كانت الدقيقة 78 حين قرر ساوثجيت إجراء 3 تغييرات دفعة واحدة، وظهر على اللوحة رقم بيلينجهام من بين المغادرين، إلا أن نجم ريال مدريد أبدى اندهاشه من رفع رقمه، ووقف في مكانه دون أن يتحرك تجاه الخروج، قبل أن يغيّر الحكم الرابع الرقم المكتوب على اللوحة، ليخرج المدافع إزري كونسا ويدخل كول بالمر بدلًا منه، فيما واصل بيلينجهام المباراة حتى نهايتها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتمكن بيلينجهام من تسجيل ركلة جزاء، ساهمت في فوز منتخب إنجلترا بركلات الترجيح (5-3)، ليصعد إلى نصف نهائي اليورو، وينتظر الفائز من مواجهة هولندا وتركيا.