تغييرات مفاجئة في تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول

جوارديولا يجهز العديد من المفاجآت لمواجهة ليفربول

أشارت تقارير صحفية إلى وجود تغييرات، بالجملة في تشكيل جوارديولا، لمواجهة ليفربول في البريميرليج.

ويحل المواطنين ضيفاً على ليفربول، مساء الليلة في قمة الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد.

ووفقاً لصحيفة ذا أثليتكس، فإنه من المتوقع مشاركة رودري في مباراة الليلة ومعه دافيد سيلفا.

وكان من المتوقع مشاركة فودين، ولكن هذا يعتمد على المركز الذي سيلعب فيه رودري في المباراة.

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ويتصدر ليفربول جدول الدوري برصيد 31 نقطة، وبفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع مؤقتاً.