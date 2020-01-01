تغييرات جذرية وإعادة هيكلة كاملة في برشلونة

كورونا وأسباب أخرى.. كيف سيدخل برشلونة الموسم الجديد بحُلة جديدة؟

كشفت مصادر صحفية أن برشلونة لن يدخل الموسم الجديد بنفس الهيكلة الإدارية الموجودة حاليًا، حيث أنه سيقوم بتغييرات جذرية.

وكان برشلونة قد شهد العديد من الانقسامات على المستوى الإداري مما أطاح بعدد من كبار الرؤوس الموجودين في إدراته خلال الأشهر الأخيرة.

وبعد تطور الأمور وبعدما أصبح اللاعبين وعلى رأسهم ليونيل ميسي طرفًا في خصومة مع بعض الأفراد داخل الإدارة، أصبحت التطورات أكثر حدة.

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ووفقًا لتقرير نشرته موندو ديبورتيفو صباح اليوم، فإن هناك توقعات بتغييرات جذرية على مستوى الإدارة خلال الفترة المقبلة وقبل نهاية الموسم الحالي.

وعقد النادي الكتالوني للتو اجتماعه الأخير لمجلس الإدارة منذ ساعات قليلة، وكان أحد القرارات المتفق عليها في النهاية هو إعادة الهيكلة الكاملة.

وتنتهي بعض العقود بالنسبة لأفراد الإدارة خلال هذا العام، الأمر الذي يجعل بعضهم على حافة الرحيل عن منصبه وعدم التجديد والاستمرار.

ومن الأسماء التي تقترب من الرحيل أندري كوري أحد كشافي المواهب وبقية مساعديه، ولكن هناك توقعات تشير إلى تغيير منصبه فقط ونقله إلى جهة أخرى في النادي.

وبشكل عام، سيتم تخفيض أعداد ونفقات هذا الجزء من النادي بسبب فيروس كورونا والحاجة إلى الحفاظ على مدخرات النادي قدر الإمكان.

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يذكر أن رواتب اللاعبين قد تم تخفيضها والعديد من الأمور قد تمت في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا من جهة والانقسام الإداري من جهة أخرى.