تغييرات جذرية .. آرني سلوت يُخطط للإطاحة بـ"لاعب كلوب المُفضل" من ليفربول!

الهولندي على بُعد خطوة واحدة من القدوم لأنفيلد

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لتغييرات عديدة في الصيف، أبرزها على الإطلاق رحيل الألماني يورجن كلوب عن تدريب الفريق.

المؤشرات الحالية كلها تؤكد أن الهولندي آرني سلوت مدرب فينورد سيكون خليفة كلوب، ويبدو أنه سيتخذ بعض القرارات المفاجئة فور قدومه للريدز.

الصحفي "جرايم بايلي" قال لموقع "Rousing The Kop" إن سلوت سيقوم ببعض الصفقات لتعزيز صفوف فريقه، وسيتخلى كذلك عن عدة لاعبين، سيكون أبرزهم الإسباني تياجو ألكانتارا.

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ولكن المفاجأة هي خططه للإطاحة بلاعب الوسط الياباني واتارو إندو، والذي يعتبر من اللاعبين المفضلين لكلوب، حيث تعاقد معه من شتوتجارت الصيف الماضي مقابل 16 مليون جنيه استرليني وراهن على نجاحه بشدة.

ورغم المستوى الجيد للياباني الذي فاق التوقعات كمجرد لاعب بديل، ومشاركته في 41 مباراة بكل المسابقات، وإثارته لإعجاب المشجعين لثبات مستواه، إلا أن الاحتمال الأكبر حاليًا هو مغادرته لأنفيلد سريعًا.

وفي سياق متصل قال بايلي إن العودة للدوري الألماني قد تكون واردة للغاية بالنسبة لإندو، وسط احتمالات كذلك برحيل ريان جرافينبيرش عن الفريق، بسبب عدم إثبات نفسه بالشكل الكافي منذ انضمامه من بايرن ميونخ الصيف الماضي.