تغريدة مستفزة ورحلة غريبة إلى أبو ظبي .. رياض محرز يزيد "الطين بلة" في الأهلي

النجم الجزائري يُثير أزمة جديدة في ناديه

SHAHID

يمر الأهلي بأيام صعبة نتيجة تراجع النتائج، وآخرها التعادل السلبي مع الشباب، والحديث عن مستقبل مدربه ماتياس يايسله واللاعبين الأجانب، وقد زاد نجمه رياض محرز الطين بلة بتغريدة مستفزة على منصة إكس ورحلة غريبة إلى أبو ظبي.

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الأهلي ابتعد بفارق 11 نقطة عن الهلال في الصدارة وقد بات مهددًا بالتراجع أكثر حال استمرت النتائج السلبية، ورغم حزن الجمهور وغضبه من فقدان نقطتين أمام الشباب إلا أن محرز يبدو سعيدًا بالحصول على نقطة التعادل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ نشر اللاعب تغريدة على منصة إكس تحمل عدة صور له من اللقاء وتدل على سعادته بالحصول على نقطة التعادل، وهو ما أثار غضب الأهلاوية واستياءهم، وقد عبروا عن ذلك في ردودهم على التغريدة حتى قام اللاعب بحذفها، لكنه أبقى منشوره الذي يحمل نفس المضمون على إنستجرام لكن مع إغلاق التعليقات عليه.

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البعض برر لمحرز تلك التغريدة بأنه ليس من يُدير حساباته على السوشيال ميديا بل إحدى الشركات المتخصصة وهي من قامت بالنشر، فيما رآى آخرون أن اللاعب يظل مسؤولًا عما حدث وما تضمنه من استهانة بمشاعر جمهوره.

المثير أن الأمر لم يتوقف عند تلك التغريدة، بل نشر اللاعب صورًا له من تواجده في سباق الفورمولا وان في أبو ظبي، حيث توجه إلى هناك اليوم لمتابعة الحدث.

تلك الرحلة التي وصفت بالغريبة والمستفزة من عديد الأهلاوية كانت سببًا جديدًا لإثارة استياء الجماهير، خاصة أن وضع الفريق لا يحتمل أبدًا سفر نجومه وانشغالهم بأمورهم الخاصة، فيما دافع البعض عن اللاعب مبررًا ما فعله بأنه يوم إجازة من المران ويحق له أن يقضيه كيفما شاء.

SHAHID