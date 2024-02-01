تغريدة غامضة من ريال مدريد تُشعل آمال جمهوره بالتوقيع مع كيليان مبابي

المهاجم الفرنسي يُعد حلم جماهير الملكي

مازال مستقبل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان محاطًا بعلامات استفهام كبرى، ويُعد السؤال عن الفريق الذي سيلعب له موسم 2024-2025 الأكثر تداولًا بين جماهير كرة القدم في العالم، ذلك رغم أن الإجابة تنحصر في خيارين هما فريقه الفرنسي وريال مدريد مع وجود فرصة قليلة لخيار ثالث هو ليفربول.

حساب ريال مدريد على منصة إكس نشر تغريدة غامضة أشعلت آمال جمهوره بالوصول للنهاية السعيدة لقصة ناديهم مع وصيف كأس العالم 2022، والممتدة منذ عدة سنوات وشهدت مراحل شد وجذب كبيرة.

النادي الإسباني نشر مقطع فيديو قصير يُوضح أن هناك شيء جديد قادم، وقد انهالت التعليقات على التغريدة لتُشير إلى أنه الإعلان عن التعاقد مع مبابي، فيما ذهب البعض للتقليل من الأمر والاتجاه إلى أنه مجرد إعلان عن راعٍ أو قميص جديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مبابي يرتبط مع باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى صيف 2024 مع إمكانية تجديده لموسم إضافي لكن بشرط موافقة اللاعب، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

بطل العالم 2018 كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى الريال صيف 2022 لكنه اختار في النهاية تجديد عقده مع ناديه والبقاء في العاصمة الفرنسية، وهو ما شكل صدمة وخيبة أمل كبيرة لجمهور ريال مدريد.

تحديث | آس تكشف غموض تغريدة ريال مدريد

كشفت صحيفة آس الغموض الذي أحاط بتغريدة ريال مدريد عبر إكس، إذ أكدت أن النادي في طريقه للإعلان عن راعٍ جديد هو شركة Hp المختصة بالحواسيب والطابعات.

الصحيفة أوضحت أن عقد الرعاية الجديد سيدر على الريال مبلغًا سنويًا قدره 70 مليون دولار، مشيرة إلى أن شعار الشركة سيُوضع على أكمام قمصان الفريق.