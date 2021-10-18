"تعويض صلاح سيكلف ليفربول أكثر من تجديده"

بقاء النجم المصري أفضل وأوفر بالنسبة لليفربول من الاتجاه للحصول على لاعب بديل براتب أرخص!

أكد نجم مانشستر سيتي السابق داني ميلز أن تجديد عقد هداف ليفربول الحالي محمد صلاح سيكون أرخص بالنسبة للريدز من الاتجاه لضم غيره ولو كان راتبه أرخص من المصري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" وأكد خلالها أن صلاح يستحق كل قرش يطلبه في عقده الجديد من ليفربول.

وقال ميلز: "لو كانت تلك هي القيمة الحالية فيجب أن يتم التجديد له، كم سيكلفهم رحيل محمد صلاح عن ليفربول للحصول على بديله؟".

وأضاف: "محمد صلاح لاعب مذهل، ويستحق الحصول على ما يطلبه، لو ذهبوا لضم غيره سيدفعون 60 أو 70 مليونًا وسيعطون اللاعب 150 أو 200 ألف في الأسبوع".

وأضاف: "عليهم أن ينظروا للأمر بصورة أوسع وأشمل، هناك مصاريف أخرى في الانتقالات وإضافات ومكافآت".

وأنهى كلماته: "كل وظيفة لها قيمتها، وليس كل لاعب في الفريق يقوم بنفس العمل، من الطبيعي أن تتفاوت الرواتب لأن لكل شخص وظيفته".

جدير بالذكر أن آخر تقارير صحفية أكدت أن نادي ليفربول قد عرض 82 مليون جنيه استرليني على صلاح على مدار ثلاثة مواسم.

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