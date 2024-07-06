تعويض رسمي لبرشلونة.. خزينة النادي الكتالوني تنتعش بإصابة بيدري!

انتعاشة في خزائن برشلونة بعد إصابة بيدري...

بالرغم من معاناة برشلونة، والقلق داخل الفريق الكتالوني، بعد إصابة بيدري لاعب الفريق أثناء مشاركته مع منتخب إسبانيا، في بطولة يورو 2024، إلا أن هناك انتعاشة اقتصادية منتظرة بسبب تلك الإصابة.

وكان بيدري، قد تعرض إلى إصابة قوية أثناء مباراة ألمانيا وإسبانيا، مساء أمس الجمعة، في ربع نهائي يورو 2024، في اللقاء الذي فاز فيه المنتخب الإسباني بهدفين لهدف.

ونشر الاتحاد الإسباني بيانًا، أعلن فيه إصابة بيدري بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليسرى، وخرجت بعض التقارير الصحفية اليوم تؤكد أن مدة العلاج للاعب ستتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة، سيحصل على تعويض مالي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بموجب قانون الفيفا لحماية اللاعبين والأندية.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي، سيكون ملزمًا بدفع 20.5 يورو، عن كل يوم يُصاب فيه بيدري، ومع غياب اللاعب لمدة شهر ونصف على الأقل، من المنتظر أن تنتعش خزائن البلوجرانا بمبلغ ليس بالقليل.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني، الذي حجز مقعده في نصف النهائي، سيلعب أمام فرنسا، يوم الثلاثاء القادم على ملعب أليانز أرينا.