تعهُد مكتوب .. خطاب من النصر إلى اتحاد الكرة لـ"تنفيذ طلبه" قبل نهائي الكأس أمام الهلال

أول طلب من النصر بعد التأهل إلى نهائي الكأس..

تقدم مجلس إدارة نادي النصر، بـ"طلب" إلى اتحاد الكرة السعودي؛ بعد تأهل الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

النصر تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الخليج (3-1)، مساء أمس الأربعاء؛ ليضرب موعدًا ناريًا مع الهلال، الذي تجاوز عقبة نادي الاتحاد.

ووفقًا للإعلامي الرياضي خالد الرشيد، مساء اليوم الخميس، طلبت الإدارة النصراوية، في خطاب إلى اتحاد الكرة السعودي، استقدام طاقم تحكيم "أجنبي"؛ لمواجهة الهلال، في نهائي الكأس.

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الرشيد كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن نادي النصر تعهد في خطابه إلى اتحاد الكرة أيضًا؛ بأنه سيتكفل بكافة المصاريف المالية لـ"الطاقم التحكيمي"؛ بشرط أن يكونوا من النخبة في العالم.

جدير بالذكر أن الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، شهد العديد من الأزمات التحكيمية، سواء في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين أو كأس خادم الحرمين الشريفين، مع تبادل الاتهامات بين الأندية المختلفة.