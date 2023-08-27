تعمد السخرية؟ كلوب يذكر برشلونة بأسوأ أيامه بعد الفوز على نيوكاسل!

كلوب يسخر من برشلونة في أصعب أوقاته مع ليفربول...

يمر يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بواحدة من أصعب فتراته مع الريدز، والتي يعاني فيها من تراجع الأداء وتذبذب النتائج.

ونجح ليفربول، مساء اليوم الأحد في تحقيق فوز هام وصعب على حساب نيوكاسل، بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

المباراة شهدت تقدم نيوكاسل في أول نصف ساعة، وحصول فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على بطاقة حمراء بعد الهدف بدقائق، لتتصعب المهمة على الريدز، ولكن تمكن داروين نونيز، من تسجيل هدفين في آخر عشر دقائق وفاز أبناء المدرب يورجن كلوب بالمباراة.

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وقال كلوب في تصريحات عقب اللقاء: "في خلال مسيرتي التي تخطت الـ 1000 مباراة، لم يسبق لي أن واجهت شيئًا مثل هذه الأجواء، إنه جنون".

وتابع: "لقد كانت مباراة اليوم أصعب بكثير من مباراة برشلونة في عام 2019، لقد كانت مباراتنا مع البلوجرانا على أرضنا، وكنا قد تعلمنا من مباراة الذهاب كيف نلحق الضرر ببرشلونة".

وأضاف: "مباراة اليوم مختلفة تمامًا، نحن لم نبدأ بشكل جيد، واستقبلت شباكنا هدفًا وحصلنا على بطاقة حمراء، بين شوطي المباراة أخبرت اللاعبين أنه إذا تمكنا من قلب الطاولة فسيكون هذا الأمر نخبره لأحفادنا".