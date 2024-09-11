"تعمدنا تسريب الفيديو" .. سر تفضيل الأهلي لإيفان توني على أوسيمين

رئيس الأهلي يتحدث عن كواليس التعاقد مع إيفان توني

كشف خالد العيسى رئيس الأهلي عن كواليس مفاوضات ناديه مع الإنجليزي إيفان توني والنيجيري فيكتور أوسيمين، من أجل ضمه أحدهما خلال صيف 2024.

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الأهلي نجح في ضم توني بالفعل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليدعم صفوفه بشكل قوي.

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وقال العيسى خلال تصريحات لبرنامج "كورة روتانا": "الوقت كان ضيق، ولذلك قررنا الدخول في مفاوضات مع إيفان توني وفيكتور أوسيمين معًا، لحسم صفقة المهاجم".

وأضاف: "المدير الرياضي والرئيس التنفيذي هما من تفاوضوا مع النجم الإنجليزي إيفان توني من أجل ضمه، وتمت الصفقة لأنه كان الأكثر جدية في التفاوض".

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وعن تسريب فيديو لإيفان توني أثناء المفاوضات معه، بأنه اقترب من الأهلي قال العيسى: "كانت كواليس داخلية هدفنا منها الضغط على اللاعبان، واتخذنا القرار الصحيح بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي".

وأشاد رئيس الأهلي بتوني حيث قال: "هو لاعب مشاغب ويمتلك دافعية كبيرة، والتعاقد معه خبر مفرح، ولم يتم الاحتفاء به بشكل مستحق بسبب الرغبة في تصفية الحسابات".

وتحول العيسى للحديث عن الميزانية، حيث قال: "نحن أقل فريق يحصل على ميزانية، واستنزفنا ميزانية الفترتين الصيفية والشتوية في صيف 2023، ولكن لم نحصل مثل باقي الأندية أيضًا".

واختتم العيسى تصريحاته قائلًا: "سنقوم بتعاقدات قوية جدًا للنادي الأهلي، سنسد بها نقاط خلل فني في الفريق".