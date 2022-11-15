تعليق مثير من برونو فيرنانديش عن مصافحة رونالدو الباهتة

الأمور تزداد سخونة

نشر برونو فيرنانديش، نجم فريق مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يعلق فيها على واقعة مصافحة كريستيانو رونالدو " الباهتة" له بمعسكر المنتخب.

وكان جواو ماريو، لاعب خط وسط المنتخب البرتغالي، قد علّق على تفاصيل اللقطة المثيرة للجدل بين الثنائي خلال المؤتمر الصحفي قائلًا: " لقد كانت مزحة بينهما، لأن برونو كان آخر الواصلين للمعسكر وسأله كريستيانو عما إذا كان قد جاء من إنجلترا بالقارب".

والتقطت الكاميرات لحظة دخول برونو إلى المعسكر وغرفة خلع ملابس الفريق، وظهر خلال مقطع الفيديو مصافحة فاترة من برونو لرونالدو.

Bruno Fernandes gave Cristiano Ronaldo a frosty reception as he re-joined with his Manchester United teammate for international duty. 👀 pic.twitter.com/UDWaQNGjYG — Football Daily (@footballdaily) November 15, 2022

ليعلق برونو على تصريحات زميله قائلًا: " ها أنت تخرب أغلفة الصحف يا جواو".

وتطرق جواو، للحديث عن تصريحات كريستيانو التي أثارت الجدل مؤخرًا عن علاقاته بفريقه مانشستر يونايتد قائلًا: "العناوين الرئيسية تدور حول رونالدو دائمًا، لذا فهو الأمر نفسه بالنسبة لنا".

وداخل أولد ترافورد، أصبح رونالدو الآن مكروهًا بشدة بعد المقابلة التي أجراها مؤخرًا.

وتابع: " لا أرى مشكلة في التوقيت لأن الجميع يتحدثون دائمًا عن كريستيانو رونالدو لذا فالأمر جيد بالنسبة لنا."

وسيركز الجميع مع رونالدو في البطولة، والأداء الذي سيقدمه، حيث ستلعب البرتغال مع غانا في مباراتها الافتتاحية يوم الخميس، ثم يواجهون أوروجواي، وأخيرًا كوريا الجنوبية، حيث يطارد رونالدو لقبه العالمي الأول.

وتسبب رونالدو في مشكلة أخرى بخلاف برونو، أثناء تدريبات اليوم الثلاثاء، حيث توجه إلى مدافع مانشستر سيتي جواو كانسيلو وأمسكه من رأسه ووجهه.

ثم غضب الظهير السابق لإنتر ميلانو، وابتعد عن زميله في الفريق ولم يبدو معجبًا جدًا بما حدث من رونالدو.

وقد يعرقل الوضع الحالي فرص البرتغال في الفوز بكأس العالم، بسبب غياب التركيز عن نجم المنتخب والمشاكل العديدة التي يواجهها قبل انطلاق المونديال بأيام قليلة.