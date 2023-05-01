تعليق عنصري ضد سون هيونج مين يضع معلق ليفربول وتوتنهام في ورطة!

يواجه أحد أشهر المعلقين في إنجلترا أزمة كبرى بسبب تعليق غير لائق خلال مباراة ليفربول وتوتنهام..

تلقى المعلق الإنجليزي الأشهر مارتن تايلر تحذيرًا من شبكة "سكاي سبورتس" بضرورة انتقاء كلماته بعد تعليق عن الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام.

مارتن تايلر تولى التعليق على مباراة ليفربول وتوتنهام في قمة الجولة 34 من الدوري الإنجليزي 2022-23، والتي أقيمت على ملعب "أنفيلد" وانتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 4-3.

كان هناك الكثير من نقاط النقاش حول تلك المباراة، حيث شهدت المباراة الملحمية سبعة أهداف، من بينها هدفين في الوقت بدل من الضائع.

وسط الإثارة، ومع تلقي سون لبطاقة صفراء بعد سحب قميص كودي جاكبو مهاجم ليفربول، أثار تايلر الجدل عندما قال إن تصرفات الكوري الجنوبي كانت أقرب إلى "فنون الدفاع عن النفس".

ويبدو أن تعليق تايلر أثار حالة من الغضب لدى المشاهدين، حيث تم انتقاد المعلق للإدلاء بتعليق عنصري.

وفي محاولة لاحتواء الغضب سريعًا، قال متحدث باسم شبكة "سكاي سبورتس" لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "تم تذكير مارتن تايلر بالحاجة إلى العناية بصياغة كلماته، لم يقصد أي إهانة".

يذكر أن تايلر اضطر للاعتذار عن تعليق آخر أدلى به خلال مباراة ويلز أمام أوكرانيا في المرحلة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعد أن أطلق تعليقًا تم اعتباره يفتقد إلى الحساسية ضد حارس أوكرانيا، ولا يتناسب مع طبيعة الحرب التي تتعرض لها بلاده.