تعليق طال انتظاره .. جارسيا يتحدث عن ارتباط النصر بضم رونالدو

المدير الفني للنصر يعلق على التقارير التي ربطت "العالمي" بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

علق الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر السعودي على الشائعات التي ربطت "العالمي" مؤخرًا بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

"صاروخ ماديرا" رحل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي أواخر نوفمبر الماضي، بعد فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي، في أعقاب هجوم رونالدو على إدارة "الشياطين الحمر" والمدرب الهولندي إريك تين هاج، خلال مقابلته المثيرة للجدل مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان.

ومنذ ذلك الوقت، خرجت العديد من التقارير عن اقتراب رونالدو من الانتقال إلى النصر، رغم نفي قائد منتخب البرتغال للأمر.

ومن جانبه، قرر جارسيا الرد على تلك شائعات اقتراب رونالدو من النصر، وحصوله على مبلغ يصل إلى 400 مليون يورو خلال عقد لمدة سنتين مع فريق العاصمة السعودية.

وقال جارسيا في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "إذا أردتم أن تسألوني عن كريستيانو رونالدو سوف أقول لكم على الفور".

وأضاف: "تعرفونني جيدًا، لن أتحدث عن هذه القصة، علينا الانتظار، الدوري السعودي على وشك العودة من جديد".

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وعاش رونالدو شهرًا عصيبًا بدأ بفسخ عقده مع مانشستر يونايتد، مرورًا بالجلوس على مقاعد البدلاء في المباريات الإقصائية لبطولة كأس العالم 2022، وأخيرًا توديع المونديال من ربع النهائي بعد الخسارة أمام المغرب بهدف دون رد.

ومن المؤكد أن رونالدو سيأخذ بعض الوقت للراحة بعد كأس العالم، ثم يفكر في خياراته بشأن المستقبل، في محاولة لنسيان تلك الفترة العصيبة في مسيرته.