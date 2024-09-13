"اتركوه يموت حتى نرتاح" .. تعليق ساخر من وليد الفراج على تأخر نتائج مشروع التوثيق

"هذا المشروع لن ينتهي في القريب العاجل"

أكد الإعلامي وليد الفراج، أن تأخر إعلان نتائج مشروع التوثيق لكرة القدم السعودية، سببه الخوف من رد فعل الأندية والجماهير.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن عن تنظيم المؤتمر الـ27 لمشروع التوثيق في تاريخ كرة القدم السعودية، الأحد المقبل في الرياض، بهدف استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، وإطلاع الأندية على أخر المستجدات، والخطوات المقبلة حول المشروع.

وقال وليد الفراج في تصريحات خلال برنامجه "أكشن مع وليد" على قناة "أكشنMBC ": "مشروع التوثيق لن ينتهي قريبًا، إذا أردت أن تموت الشيء خصص لجان وينبثق عنها لجان، حتى أن الأمر بات أشبه بالمريض الذي يظل يعاني حتى يتمنى له من حوله الموت والراحة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "مشروع التوثيق لو تم بعمل جاد لا يحتاج أكثر من أسبوعين، لكن كل هذه اللجان التي يتم تخصيصها وتعمل لسنوات، هدفها إهدار الوقت".

وتابع الفراج: "الهدف من هذه اللجان والإطالة في مدة عملها، حتى ما إذا صدر التصنيف النهائي يقبل به الجميع، ويتم إقناع الجمهور بأن المشروع حصل على الوقت الكافي للفحص".

وختم: "الموضوع سهل وبسيط يحتاج فقط إلى قرار حاسم، لأن المسؤول عن توقيع هذا القرار خائف من رد فعل الجمهور ضده.. هذا الموضوع لن ينتهي في القريب العاجل، لأنه لا توجد إرادة حقيقية لإنهائه".