"تعليق" انتقال ثنائي الهلال إلى الشباب .. أزمة جديدة

أزمة جديدة في صفقة حسان تمبكتي

SHAHID

يبدو أن مسؤولي نادي الشباب السعودي، لا يريدون إتمام اتفاقهم مع نظرائهم في الهلال، فيما يخص صفقة المدافع الدولي حسان تمبكتي.

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تمبكتي انتقل من الشباب إلى الهلال، في الأيام القليلة الماضية؛ بعد أن وافق رئيس مجلس إدارة النادي خالد الثنيان، على الصفقة؛ وسط رفض من الرئيس التنفيذي ومدير الاحتراف.

هذه الأزمة تصاعدت؛ حيث أكدت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، صحة الصفقة، كما قامت وزارة الرياضة السعودية، بـ"حل" مجلس إدارة الثنيان؛ بعد تقديم أكثر من عضو "استقالتهم".

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وكان من ضمن شروط الصفقة، انتقال الثنائي حمد اليامي وعبد الله رديف، من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى الليث الشبابي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

لكن وحسب الإعلامي الرياضي سعد السبيعي، يرفض مسؤولو نادي الشباب، إتمام العقود مع الزعيم الهلالي؛ للحصول على خدمات اليامي ورديف.

وكتب السبيعي عبر حسابه بمنصة "إكس": "حتى كتابة هذه التغريدة.. لم ترسل إدارة الشباب، عقود الثنائي؛ لإتمام عملية انتقالهما، ضمن صفقة تبمكتي، التي أبرمها الهلال بوقتٍ سابق".

وهذه الخطوة من مسؤولي الشباب؛ تأتي كتأكيد على رفض انتقال تمبكتي إلى الهلال، وإمكانية تصعيد القضية، إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، خلال الأيام القادمة.

SHAHID