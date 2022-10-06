تعلم من أخطائه .. الاتحاد يُجدد عقد نجمه حتى 2026

العميد فقد نجميه في يناير الماضي بعد فشل مفاوضات تجديد عقديهما

نجحت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في تفادي تكرار أخطاء الماضي والمتمثلة بفقدان النجوم مجانًا، وذلك بتجديد عقد نجم الفريق "عبد الرحمن العبود" حتى عام 2026.

العميد كان قد فقد نجميه، عبد الإله المالكي وسعود عبد الحميد، خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي بعدما رفضا تجديد عقديهما معه ووقعا للهلال في صفقة انتقال حر، قبل أن يشتري الزعيم المدة المتبقية في عقديهما في يناير 2022.

العبود يُعد من نجوم الفريق وعناصره الأساسية وقد لعب دورًا في عودته الكبرى في الدوري السعودي ومنافسته على اللقب في الموسمين الأخيرين واقترابه منه كثيرًا الموسم الماضي قبل أن يخسره لصالح الهلال في اللحظات الأخيرة.

عقد الجناح السعودي كان سينتهي بنهاية الموسم الجاري وقد استطاعت الإدارة التوصل لاتفاق معه على التجديد لـ3 مواسم قبل دخول الفترة الحرة في يناير القادم، فيما تسعى حاليًا لتجديد عقد زميله المدافع حمدان الشمراني الذي يدخل الفترة الحرة في نوفمبر القادم.

Shahid Shahid

ولم يكشف الاتحاد رسميًا عن قيمة العقد الجديد بل اكتفى بنشر تغريدة حملت الإعلان عن تجديد العقد والإشارة إلى أن التوقيع تم بتواجد رئيس مجلس الإدارة، الحائلي، ونائبه أحمد كعكي.

ويأتي ذلك الإعلان قبل مباراة الاتحاد أمام الفتح في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي يوم غدٍ الجمعة في جدة.

يُشار إلى أن الجناح صاحب الـ27 عامًا بدأ مسيرته الكروية في الاتفاق وقد قضى فترة إعارة في العروبة قبل أن يرتدي قميص العميد صيف 2019.

ولعب العبود مع الاتحاد 80 مباراة سجل بها 5 أهداف وصنع 8، منها 74 مباراة في الدوري السعودي شهدت إحرازه لـ5 أهداف وتقديمه لـ7 تمريرات حاسمة.