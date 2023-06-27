تعلم الدرس من دي يونج يا فاتي ..ابن لا ماسيا محقًا في رفضه مغادرة برشلونة!

ربما يكرر أنسو فاتي سيناريو فرينكي دي يونج في برشلونة

لا أحد يمكن أن يقلل من إمكانيات أنسو فاتي، نجم برشلونة الصاعد، فما شاهدناه منه حتى الموسم المنصرم يؤكد أننا أمام لاعب موهوب بالفطرة.

فاتي بدأ مع برشلونة بأفضل شكل ممكن، وسجل في ثاني مباراة له ثم سجل وصنع في أول مباراة أساسية، وبرهن على قدراته مبكرًا ليصبح أصغر من يسجل في دوري أبطال أوروبا وأصغر من يسجل في الكلاسيكو بالقرن الـ21.

ولكن الموسم المنتهي لم يكن أفضل مواسمه، وعانى من فترات قلت فيها دقائق اللعب، ليصبح مهددًا بالرحيل خاصة في ظل أزمة برشلونة المالية.

لا أعتقد أنّ هناك في برشلونة من يرى فاتي لاعبًا سيئًا، لكن الظروف المالية قد تجبرهم على التخلي عنه إلا أنّ اللاعب ذاته يرفض بكل الطرق الرحيل.

أمر مشابه حدث الموسم الماضي مع فرينكي دي يونج، كانت هناك رغبة في بيعه لأسباب اقتصادية لكنّه أصر على أن يُكمل في الفريق فأتت النتيجة بأفضل شكل ممكن.

موسم خيالي

مع بداية الموسم الماضي، عانى دي يونج لأجل الحصول على دقائق لعب، وكان دائمًا حبيس دكة البدلاء ويشارك بصورة غير منتظمة.

فاعتمد تشافي على جافي وبيدري وبوسكيتس في الوسط، مع اللعب بجناحين هما ديمبيلي ورافينيا بجانب ليفاندوفسكي في الهجوم.

لكن مع مرور الوقت، وتراجع مستوى برشلونة وبالأخص على صعيد دوري أبطال أوروبا، استغل دي يونج الدقائق الممنوحة له ليبرهن على إمكانياته ويبدع في الملعب.

دي يونج أجبر تشافي على تغيير خططه والاعتماد على رباعي في الوسط، ووقتها انقلب الحال وصار برشلونة يقدم مباريات أفضل وظهر ذلك ضد ريال سوسييداد في الكأس وأتلتيكو مدريد في الدوري والأهم كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني.

نجح دي يونج بعدها في أن يصبح الخيار الأول والأساسي لبرشلونة، وحينما تعرض للإصابة وغاب عن كلاسيكو الإياب في كأس الملك، سقط النادي الكتالوني وخسر برباعية.

الدرس المستفاد

ما يحتاج فاتي لفعله هو السير على خطى دي يونج، رفض الرحيل تمامًا والقتال على كل دقيقة وإثبات إمكانياته.

لا أحد يعلم ما الذي قد يحدث، لكن فاتي قادر على اللعب في مركز الجناح أو حتى شغل مركز المهاجم أو المهاجم الثاني، وبالتالي هناك فرصة على أن يبهر تشافي في الموسم المقبل.

ما يميز فاتي قدرته المذهلة على تحويل الفرص لأهداف، وظهر ذلك حتى في المباريات الأخيرة قبل انتهاء الموسم، فسجل هدفين ضد مايوركا وسجل أيضًا أمام سيلتا فيجو، وهذه فرصته ليؤكد للجميع أنّه ليس للبيع!