"تعلم الإنجليزية وراقب حميتك الغذائية" .. نصائح ليفاندوفسكي التي ساعدت جافي

لفياندوفسكي وجه مجموعة نصائح إلى جافي من أجل تحسين صحته ومسيرته الرياضية.

يعد جافي واحدًا من بين أبرز النجوم الشباب في كتيبة نادي برشلونة، وظهر تأثيره الجلي على الفريق خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 3-1.

وهناك سمعة مرتبطة بجافي بأنه جاهل، ويعلم الجميع أنه لا يحب ربط حذائه، لكنه على الرغم من ذلك واحد من بين أكثر اللاعبين المحبوبين في غرفة ملابس برشلونة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت عن العلاقة بين جافي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، حيث أكدت أن المهاجم رأى شيئًا مميزًا في جافي، وقرر أن يقدم له النصائح على الدوام.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن ليفاندوفسكي طلب من جافي أن يتعلم اللغة الإنجليزية، وأن يتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا، وألا يشرب المشروبات الغازية على الإطلاق.

كما أكدت الصحيفة أن ليفاندوفسكي طلب من جافي البقاء قريبًا منه في نهائي كأس السوبر الإسباني، لأنه كان يعلم قدراته وكيف يمكن أن يساعد الفريق على الفوز، وهو ما تحقق في نهاية المطاف.

جافي تمكن من تسجيل هدف وصناعة هدفين في مرمى ريال مدريد، ليصبح النجم الأبرز في فوز برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني 2023.