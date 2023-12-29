تعلمت أمرًا واحدًا بجوار ميسي .. لاعب برشلونة السابق يكشف تفاصيل علاقته بليونيل!

عام واحد مع ميسي كان كافيًا لتغيير الكثير في شخصية لاعب برشلونة السابق...

\كشف سيرجينيو ديست، لاعب برشلونة السابق، عن الأشياء التي تعلمها من الفترة التي لعب فيها مع ليونيل ميسي في صفوف الفريق الكتالوني، وتأثير البرغوث الأرجنتيني عليه.

وسبق أن لعب الظهير الأمريكي، مع ليونيل ميسي، في صفوف برشلونة خلال عام 2020، قبل أن يرحل البرغوث وينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان، بعد نهاية عقده في صيف 2021.

وقال ديست في تصريحات نقلتها صحيفة "تيليجراف" عن فترته مع برشلونة: "لقد لعبت مع ميسي لمدة عام واحد، وبالرغم أنه من المستحيل أن أقدم مثل ما يقدمه، إلا أنني تعلمت الكثير من الأشياء بمجرد مشاهدته".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم ينجح ديست في اثبات نفسه مع برشلونة، ليرحل من برشلونة إلى صفوف ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة، قبل أن يعود وينتهي به المطاف في صفوف ايندهوفن الهولندي.

وتألق ديست مع ايندهوفن، وحجز لنفسه مقعدًا أساسيًا في تشكيلة الفريق، الذي يتصدر الدوري الهولندي، ووصل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.