النرويجي يحكي كواليس فترته الصعبة في النادي الملكي

الكل يعلم أن النرويجي مارتين أوديجارد لم تكن فترته في ريال مدريد هي الأفضل في مسيرته، لكنه تحدث عما منحته إياه هذه الفترة.

وقال أوديجارد في تصريحات لموقع "ذا بلايرز تريبيون": "في ريال مدريد توقفت عن اللعب بالحماسة التي كانت علامة مميزة في طريقة لعبي، لقد كنت في مساحة آمنة بعض الشيئ، كنت قلقًا من ارتكاب أخطاء خارج الملعب أكثر مما يحدث داخله".

وأردف: "كان التركيز دومًا عندي على إحداث الفارق ولعب التمريرات الصعبة، يمكنني أن أفهم الآن لماذا مررت بذلك، لقد كنت طفلًا في ذلك الوقت، لكنني تعلمت أنه يجب أن تتحمل بعض القسوة على نفسك، عليك ألا تكترث بأشياء من هذا القبيل، عليك أن تظهر نفسك على أرض الملعب".

وتابع: "أعتقد أنني لو كنت إسبانيًا، لتم منحي الوقت الكافي للنمو في ريال مدريد، لكن هذا لم يحدث".

ويقدم أوديجارد الذي بات قائد آرسنال في الوقت الحالي أداء مبهرًا للغاية، ويملك العديد من اللمسات المميزة التي أحدثت الفارق رفقة الجانرز في الموسم الذي يتصدرونه حتى الآن.

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