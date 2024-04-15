لتعزيز دفاعه.. برشلونة يستهدف صفقة من الدوري الإنجليزي

نجح في موسمه الأول

يستهدف نادي برشلونة التعاقد مع أحد المدافعين البرازيليين في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن النادي الكتالوني يتابع البرازيلي موريلو، مدافع نوتنجهام فورست، تمهيدا لضمه في نهاية الموسم الجاري.

ويقدم موريلو مستوى مميزًا في أول مواسمه بالبريميرليج، ما جعله محط أنظار العديد من الفرق الكبرى، وعلى رأسها برشلونة، علمًا بأنه انضم إلى نوتنجهام فورست في الصيف الماضي، قادمًا من كورينثيانز البرازيلي، مقابل 12 مليون يورو فقط.

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وحال هبط نوتنجهام فورست إلى دوري الشامبيونشيب بنهاية الموسم، فإن احتمالات انتقال موريلو إلى نادٍ جديدٍ ستصبح كبيرة للغاية.

ويحتل نوتنجهام المركز الـ17 في جدول ترتيب البريميرليج، ويفصله نقطة واحدة عن لوتون تاون صاحب المركز الـ18 (آخر الهابطين).