Kylian Mbappe PSG 2023-24Getty
أحمد مجدي

"تعرفون نيتي".. مبابي يحرج ريال مدريد ويكشف موقفه من الأولمبياد!

الأولمبياد الصيفي 1Kylian Mbappeريال مدريدفرنسا

النجم الباريسي يتحدث عن بعض ملامح مستقبله

تطرق النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى موقفه من تمثيل منتخب فرنسا الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، وسط كثير من التكهنات التي تخص هذا الملف.

وقال مبابي على هامش حدث نظمته جمعيته IBKM إن "نيته في هذا الأمر معروفة" وإنه يفضل الآن إنهاء الموسم بشكل جيد مع باريس سان جيرمان.

وحقق الباريسيون لقب الدوري الفرنسي، وتنقصهم مباراة هامة أمام ليون في نهائي كأس فرنسا يريد الهداف التاريخي لباريس توديع الجماهير بها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال مبابي: "يتعين علينا الانتظار، لا أحتاج أن أقول نيتي، الجميع يعرف ذلك، يتعين علينا أن نترك الأمور تحدث".

وأضاف: "أنا في عمر لا يبدو فيه هذا القرار هامًا، لكن الألعاب الأولمبية أمر مميز، خاصة في باريس، حينما أعلم كل شيء عن ذلك سأتحدث، ما أريده الآن هو إنهاء الموسم بشكل جيد".

المباريات التالية

وكانت تقارير قد أفادت بأن ريال مدريد قد يقف حجر عثرة أمام إرسال مبابي إلى الألعاب الأولمبية، وإن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون قد التقى برئيس فريق مبابي المرجح مستقبلًا، كي يحل معه هذه الإشكالية.

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