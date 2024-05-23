"تعرفون نيتي".. مبابي يحرج ريال مدريد ويكشف موقفه من الأولمبياد!

النجم الباريسي يتحدث عن بعض ملامح مستقبله

تطرق النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى موقفه من تمثيل منتخب فرنسا الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، وسط كثير من التكهنات التي تخص هذا الملف.

وقال مبابي على هامش حدث نظمته جمعيته IBKM إن "نيته في هذا الأمر معروفة" وإنه يفضل الآن إنهاء الموسم بشكل جيد مع باريس سان جيرمان.

وحقق الباريسيون لقب الدوري الفرنسي، وتنقصهم مباراة هامة أمام ليون في نهائي كأس فرنسا يريد الهداف التاريخي لباريس توديع الجماهير بها.

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وقال مبابي: "يتعين علينا الانتظار، لا أحتاج أن أقول نيتي، الجميع يعرف ذلك، يتعين علينا أن نترك الأمور تحدث".

وأضاف: "أنا في عمر لا يبدو فيه هذا القرار هامًا، لكن الألعاب الأولمبية أمر مميز، خاصة في باريس، حينما أعلم كل شيء عن ذلك سأتحدث، ما أريده الآن هو إنهاء الموسم بشكل جيد".

وكانت تقارير قد أفادت بأن ريال مدريد قد يقف حجر عثرة أمام إرسال مبابي إلى الألعاب الأولمبية، وإن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون قد التقى برئيس فريق مبابي المرجح مستقبلًا، كي يحل معه هذه الإشكالية.