حادث بشع في فيينا

حادث مؤسف في النمسا كان ضحيته الدولي السابق فولكان كهرمان والذي تعرض للاغتيال رميا بالرصاص.

اللاعب السابق لمنتخب النمسا وأندية فينورد وطرابزون سبور وإكسلسيور والعديد من الأندية الأخرى، قتل أثناء خروجه من ملهى ليلي الأربعاء في العاصمة النمساوية فيينا، بينما وجد قاتله وهو يطلق النار على نفسه منتحرا.

وكان الضحية في شراكة تجارية مع احد اصدقائه لكن نشب بينها خلاف يعتقد أنه السبب في هذا الحادث المؤسف.

يذكر أن كهرمان ذا الأصول التركية له 3 مباريات دولية مع منتخب النمسا دون تسجيل أي هدف وقد اعتزل كرة القدم في عام 2009 بعمر 30 عامًا.