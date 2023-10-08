تعرض لصدمة شديدة .. ألعاب نارية تضرب حارس نادٍ بالدوري الفرنسي

أحداث مؤسفة خلال مباراة الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي..

شهدت مباراة مونبلييه وكليرمون فوت، والتي أقيمت على ملعب دي لا موسون لحساب الجولة الثامنة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الفرنسي، أحداثًا مؤسفة أدت إلى إلغائها.

واضطر المسعفون إلى إخراج السنغالي موري دياو حارس مرمى كليرمون فوت من الملعب على محفة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعدما أصيب جراء انفجار أحد الألعاب النارية التي أطلقها جمهور أصحاب الأرض عند قدميه.

وقرر الحكام اصطحاب لاعبي الفريقين إلى خارج الملعب، ثم إلغاء المباراة في وقت لاحق، خوفًا من اندلاع المزيد من الأحداث.

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وكانت صافرة النهاية تقترب عندما حدث الموقف البغيض، ومع تقدم مونبلييه 4-2 في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، أطلق أحد مشجعي أصحاب الأرض مفرقعات نارية على أرض الملعب سقطت على قدمي دياو.

أصيب دياو بالصدمة من الانفجار الذي وقع على بعد أقل من متر من مكانه، وسقط على الفور على العشب قبل أن يهرع الطاقم الطبي إلى أرض الملعب لرعاية اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا.

وبينما كان لاعبو كليرمون يتجمعون حوله في حالة من القلق، قام نيتو بورخيس لاعب الضيوف بإشارة خارجة إلى مدرج مشجعي مونبلييه، ليحصل على بطاقة حمراء مباشرة.

ويعتقد أن المشجع الذي ألقى المفرقعات النارية قد تم التعرف عليه من قبل الأمن، ووصف طبيب نادي كليرمونت حالة دياو الذي خرج من الملعب على محفة، بأنه "مصاب بصدمة شديدة.