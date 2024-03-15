تعرض للاعتداء والإهانة أمام طفله .. نجم لاتسيو "هدف السعودية" يُعاني في إيطاليا

هل يتسبب ما حدث في انتقال نجم لاتسيو إلى دوري روشن السعودي؟

تعرض شيرو إيموبيلي نجم نادي لاتسيو الإيطالي لموقف صعب، حينما قام أحد الأشخاص بتوجيه الإهانات والاعتداء اللفظي له في الشارع، أمام زوجته جيسيكا وابنهما ماتيا صاحب الـ4 أعوام!

إيموبيلي كان هدفًا لأندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، ولكن رفض العرض مفضّلًا البقاء في لاتسيو من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة "إل ماساجيرو" إلى أنه عندما تعرف عليه رجل في حي فليمينج، خرج من سيارته وتعدى عليه لفظيًا بكلمات قاسية، دون اعتبار لوجود زوجة إيموبيلي وابنهما الصغير!

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وأضافت الصحيفة أن ما حدث سببه الغضب الكبير الذي يُسيطر على جماهير لاتسيو، والأجواء الساخنة التي تعيشها أجواء النادي، بعدما استقال ماوريتسيو ساري عقب هزيمة أودينيزي في الدوري الإيطالي، ليبتعد عن المركز الخامس.

واستنكر إيموبيلي الاعتداء عليه، حيث قال: "التحريض على الكراهية جريمة ويجب أن يعاقب عليها، فالصحفيين يقومون بنقل الأخبار بكلمات تحرض على الكراهية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي".

وقرر إيموبيلي تقديم شكوى ضد المسؤولين عن التشهير به خلال الأسابيع الماضية، حيث انتقده الكثيرين على عدم تسجيله للأهداف مع لاتسيو، واتهمه البعض بقيادة تآمر داخل غرفة خلع الملابس ضد المدرب ساري.