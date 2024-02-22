تعديل وحيد .. جيسوس يستقر على أجانب لقاء سباهان ويحدد موقف سلمان الفرج

تعرف على أجانب الهلال أمام سباهان الإيراني

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الهلال بقيادة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، على قائمة اللاعبين الأجانب الذين سيتواجدون في مباراة الفريق أمام سباهان أصفهان الإيراني، بجانب تحديد موقف قائد الفريق سلمان الفرج.

ويستعد الهلال لمواجهة سابهان مساء اليوم الخميس، في إياب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، حيث ستقام المباراة على ملعب "كينجدوم أرينا".

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن جيسوس قرر إجراء تعديل واحد فقط على قائمة اللاعبين الأجانب الذين شاركوا في مباراة ذهاب دور الـ16 أمام سباهان.

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وأوضحت الصحيفة أن جيسوس قرر إبعاد الصربي سيرجي سافيتش، وإدخال النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو بدلًا منه.

وتضم قائمة أجانب الهلال في مباراة سباهان كلًا من: "المغربي ياسين بونو، البرتغالي روبن نيفيش، البرازيلي مالكو ومواطنه ميشايل، والصربي ألكسندر ميتروفيتش".

وأما عن موقف سلمان الفرج من المباراة، فأكدت الصحيفة على أن جيسوس قرر وضع الفرج على مقاعد بدلاء الهلال في مباراة سباهان الإيراني.