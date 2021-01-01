تعديل في مواعيد مباريات الأهلي بدوري أبطال آسيا

الأهلي يستعد للمشاركة الآسيوية من أجل إنقاذ الموسم

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيجري بعض التعديلات على مباريات الأهلي السعودي في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

تقام مباريات دوري أبطال آسيا بدور المجموعات في الشهر الجاري، بنظام التجمع حيث يستضيف كلًا الهلال والنصر والأهلي مباريات مجموعته.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض التعديلات على توقيتات مباريات الأهلي في دور المجموعات، وستبقى اللقاءات في نفس تواريخها.

وأشارت التقارير إلى أن مباراة الأهلي أمام الشرطة العراقي المقرر له يوم 24 أبريل الجاري ستقام في تمام التاسعة إلا الربع مساءً بعد تعديل توقيتها.

وفي المباراة الثانية التي ستجمع الأهلي مع الاستقلال الإيراني، يوم 27 أبريل الجاري ستقام في تمام الحادية عشر والربع، وستكون مواجهة الراقي مع الدحيل القطري يوم 30 أبريل في نفس الموعد.

ويسعى الأهلي بقيادة فنية جديدة بتواجد الروماني لورينت ريجيكامب في تقديم شيئًا مختلفًا في دوري أبطال آسيا من أجل إنقاذ الموسم بعد أن فقد المنافسة على الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك.