تعديلات منتظرة على جدول الدوري السعودي بسبب فيروس "كورونا"

الأيام الماضية عقدنا اجتماعًا مع الأندية المشاركة في آسيا لمناقشة كافة الاحتمالات الممكنة وكيفية التعامل معها

يبدو أن الأيام المُقبلة ستشهد تغيرات كبيرة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على خلفية تفشي فيروس "كورونا" بشكل واضح وتأثيره على مختلف المسابقات في العالم.

إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، كشف عن أخر المستجدات حول المسابقة المحلية في تصريحات لقناة "العربية" مشيرًا إلى وجود أن احتمالات تقديم بعض مباريات الدوري واردة.

وتحيط حالة غموض كبيرة بمصير بعض البطولات على الصعيد الآسيوي والعالمي، حيث تم تأجيل العديد من المباريات بينما تُقام البعض دون جماهير.

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وأضاف أن هذا الاحتمال قد يتم اعتماده في حال تأجيل الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا وإيقاف جميع مباريات المنتخبات في التوقف الدولي.

القاسم أكمل تصريحاته : الأيام الماضية عقدنا اجتماعًا مع الأندية المشاركة في آسيا لمناقشة كافة الاحتمالات الممكنة وكيفية التعامل معها.

وواصل القاسم : "حتى الآن لا نعلم شيئا عن موعد تأجيل أو تثبيت الجولة الخامسة والسادسة في دوري أبطال آسيا، وفي حال التثبيت سيرحل إلى الدور الـ16".

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وأنهى المسؤول السعودي تصريحاته : "قد يتم تقديم بعض الجولات المحلية إن تأجلت الجولة الرابعة آسيويًا وفي حال أوقفت جميع الاتحادات القارية مباريات المنتخبات في التوقف الدولي فسيتم تقديم بعض المباريات".