تعدى على مدير رياضي بسبب الصفقات .. مدرب كرواتي يرفض عرض سعودي مُغري!

المدرب الكرواتي يُريد البقاء في كرواتيا!

تحاول الأندية السعودية خلال الوقت الحالي، التعاقد مع أفضل المدربين في العالم، استعدادًا للموسم المقبل، الأمر الذي دفعهم لمفاوضة مدرب كرواتي له سابقة شهيرة!

وكشف الإعلامي نيكولو شيرا عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن رفض المدرب الكرواتي إيفان يوريتش مدرب تورينو الإيطالي، عرضًا مُغريًا من فريق سعودي.

وأوضح شيرا خلال تغريدته بأن يوريتش يُريد البقاء في أوروبا، في حين فريق هايدوك سبليت الكرواتي يضغط عليه من أجل العودة للتدريب في كرواتيا.

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وكان للمدرب يوريتش واقعة شهيرة عام 2022، بعدما قام بالدخول في اشتباك بالأيدي مع دافيدي فانياتي المدير الرياضي لنادي تورينو، خلال المعسكر الذي أقيم في النمسا.إيفان دخل في مناقشة حادة مع فانياتي بسبب غضبه من قلة الصفقات التي أبرمها للفريق، لتنتشر الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي.