تعجيز تام .. برشلونة يضع شرطًا مستحيلًا أمام بايرن ميونخ لضم لاعبه!

بايرن ميونخ استهدف لاعب الفريق الكتالوني....

أفادت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ، استهدف التعاقد مع رونالدو أراخو، مدافع برشلونة، في الفترة القادمة، لتعزيز خط دفاع الفريق البافاري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن بايرن ميونخ، أبدى اعجابه بقدرات المدافع الأوروجوياني، وعلى رأسها التفوق في التدخلات والألعاب الهوائية، بالإضافة إلى سرعته المميزة.

ووصلت سرعة أراخو صاحب الـ 24 عامًا، إلى 34.5 كم/ ساعة، وفقًا للاتحاد الأوروبي، كما ظهر بشكل مميز في مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، عندما انطلق بأقصى سرعة وأنقذ فريقه من هجمة محققة.

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وينتهي عقد أراخو، مع برشلونة في صيف 2026، وبحسب ما ذكرته الصحيفة الإسبانية، فإن إدارة الفريق الكتالوني، وضعت شرطًا جزائيًا في عقده يصل إلى مليار يورو.

وشدد التقرير على ثقة، برشلونة في استمرار أراخو داخل صفوف الفريق، فهي لا تشك في ولاء اللاعب، الذي تعتبره من أبناء الفريق ولن يرحل بسهولة