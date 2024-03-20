"لو تعبي قميص النصر إعلانات فلن تكفي" .. وليد الفراج يكذب مسلي آل معمر بسبب صفقة كريستيانو رونالدو!

الصفقة الأضخم في تاريخ المملكة العربية السعودية..

SHAHID

بين تأكيدات مسلي آل معمر ونفي سعد اللذيذ؛ احتار الجمهور، بشأن "الجهة" التي تكفلت بقيمة صفقة انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"، لمدة موسمين ونصف؛ في صفقة قدرت قيمتها الإجمالية بـ2 مليار ريال سعودي تقريبًا.

ووقتها أعلن رئيس النصر آل معمر، أن ناديه هو من تكفل بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية، بالتعاون مع مجموعة من الشركات الراعية ومن خلال الإعلانات؛ لينفي رئيس الرابطة السعودية المكلف سعد اللذيذ، هذا الأمر تمامًا، مؤكدًا على أن الدولة ممثلة في لجنة الاستقطابات وصندوق الاستثمارات؛ هي من تحمل ميزانية الصفقة.

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ومن ناحيته.. طلب الإعلامي الرياضي وليد الفراج، الأندية السعودية بـ"الشفافية"، في إعلان قيمة الصفقات، والجهة التي تتحملها؛ سواء لجنة الاستقطابات أو أعضاء الشرف أو غيرهم.

الفراج نفى عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، قدرة خزينة النصر أو حتى الشركات الراعية للنادي، على تحمل قيمة صفقة التعاقد مع الأسطورة كريستيانو رونالدو.

وسخر الإعلامي الرياضي من حديث مسلي آل معمر؛ قائلًا: "لو تعبي قميص النصر كله إعلانات فلن تكفي لتحمل قيمة الصفقة التاريخية"؛ في تكذيب صريح لتكفل الشركات الراعية، بالتعاقد مع رونالدو.

جدير بالذكر أن رونالدو، توّج ببطولة واحدة فقط مع النصر - حتى الآن -؛ وهي كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية"؛ وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي.

SHAHID