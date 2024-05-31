"تعبنا كثيرًا وسنفكر في الرباعية" .. رسائل ميتروفيتش وبونو بعد قيادة الهلال لانتزاع كأس الملك من النصر!

ماذا قال ثنائي الهلال بعد الفوز بكأس الملك؟

أعرب الصربي ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم فريق الكرة بنادي الهلال، عن سعادته الكبيرة بتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وإكمال الثلاثية المحلية، قائلًا إن الأمسية كانت رائعة للجمهور، ولكن المواجهة كانت صعبة وديربي قوي جدًا أمام النصر.

وأكمل الهلال ثلاثيته المحلية، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بالفوز بدوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح، في نهائي كأس الملك، بعد نهائي ملحمي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، على ملعب الجوهرة المشعة، في لقاء مثير شهد العديد من الفرص الضائعة وإشهار 3 بطاقات حمراء.

وقال ميتروفيتش، عبر فضائية SSC، "نهنئ النصر على الكفاح حتى النهاية، كانت هناك قتالية بين اللاعبين وبطاقات والكثير من الشغف، وفزنا بركلات الترجيح بحكم تجربتنا، وكان يجب على كل لاعب أن يكافح من أجل زميله، وحتى النهاية، لقد دخلنا التاريخ وفزنا بالثلاثية ولم نخسر في الموسم سوى مباراة واحدة ولسوء الحظ لم ألعبها، ولكن يبقى عامًا مذهلًا واستثنائيًا، ولم أكن أصدق ذلك قبل المجيء إلى هنا".

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وعن أرقامه التهديفية الكبيرة مع الهلال، قال الصربي "لقد كان كل شيء مبهرًا، ولكن من دون مساعدة الزملاء، ما كنتُ لأحقق شيئًا، وإن شاء الله سنحقق الرباعية في الموسم المقبل، ولكن الآن علينا أن نرتاح بعض الشيء، وعلينا شحن البطاريات، وهناك بعض اللاعبين الذين سيشاركون في بطولة أمم أوروبا".

من جانبه، قال ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، والفائز بجائزة أفضل لاعب في النهائي، "الحمد لله كانت مباراة كبيرة، وواجهنا منافسًا قويًا، وكانت مواجهة على مستوى عالٍ، والفريقان لعبا بمستوى بدني كبير رغم الطردين، حتى اتجهنا لركلات الترجيح".

وأضاف "الهلال كان عازمًا على تحقيق كافة الألقاب، ولكنها كرة القدم، لم يكتب الله لنا البطولة الآسيوية، ولكن الحمد لله، قدمنا موسمًا استثنائيًا، لقد بذلنا مجهودًا بدنيًا، وتعبنا كثيرًا اليوم".