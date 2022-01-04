"تعاقدوا مع توريس والقادم هالاند، أين اللعب المالي النظيف من برشلونة؟"

قام بيبي بوردالاس المدير الفني لفالنسيا، بمهاجمة نظيره برشلونة، بسبب نشاط النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

برشلونة تعاقد مؤخرًا مع فيران توريس من مانشستر سيتي بـ55 مليون يورو، ويستهدف المزيد من التعاقدات خلال شهر يناير الجاري.

ومن جانبه يرى بوردالاس أن توجه برشلونة في الميركاتو، لا يتماشى مع الوضع الحالي للنادي فيما يخص قانون اللعب المالي النظيف.

ماذا قال مدرب فالنسيا؟

وقال بوردالاس قبل مباراة فريقه القادمة في كأس ملك إسبانيا:"برشلونة لديه ديون وصلت إلى 300 مليون يورو ومع ذلك وقع مع فيران توريس مقابل 55 مليون يورو".

وأضافو:"سيوقعون مع ألفارو موراتا أيضًا وحتى هالاند، وكما يقول الرئيس، أين هو اللعب المالي النظيف؟ لو أردنا أن نكون فريقًا كبيرًا فعلينا التوقيع مع لاعبين جدد".

وتابع:"الأمر لا يحتاج إلى تفكير، برشلونة وقعوا مع تشافي، ووجدوا أنفسهم خارج دوري أبطال أوروبا، لذلك أدركوا أنهم بحاجة للتوقيع مع لاعبين جدد لأن المعجزات لا تحدث كثيرًا في كرة القدم".

كيف يبدو نشاط برشلونة في الانتقالات؟

تعاقد النادي بالفعل مع فيران توريس، ويظل في محادثات مع يوفنتوس من أجل استعارة موراتا حتى نهاية الموسم الحالي.

ويطمح كذلك النادي الكتالوني في التخلي عن بعض لاعبيه، لخفض فاتورة الأجور، وأبرزهم أوسكار مينجويزا، فيليب كوتينيو وصامويل أومتيتي.

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