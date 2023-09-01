"لن تتوقف في سبتمبر" .. تحذير شديد اللهجة من دوري روشن للدوريات العالمية

دوري روشن السعودي لم ينته من تعاقداته في صيف 2023

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شهدت الفترة الماضية مُطالبات كثيرة من جانب عددًا من مدربي الدوري الإنجليزي على رأسهم الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ومايكل أرتيتا مدرب آرسنال، بضرورة غلق نافذة الانتقالات في دوري روشن السعودي مع الدوريات الأوروبية، ولكن يبدو أن التهديد سيظل مستمرًا، لأن سوق الانتقالات سينتهي في دوري روشن يوم 7 سبتمبر الجاري.

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دوري روشن احتل المركز الثاني على مستوى العالم في قائمة الأكثر إنفاقًا بحوالي "847 مليون يورو"، بعد الدوري الإنجليزي الذي أنفق حوالي 2.5 مليار يورو في التعاقدات، ومتفوقًا على الدوري الإيطالي "841 مليون يورو"، والدوري الفرنسي الرابع بـ743 مليون يورو والدوري الألماني الخامس بـ716 مليون يورو، والإسباني السادس بـ405 مليون يورو.

وأشار مصدر معتمد داخل دوري روشن خلال تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أنه لا توجد نية للتوقف حاليًا عن إبرام الصفقات، وستتحرك الأندية السعودية إذا كان هناك لاعبين يرغبون في التعاقد معهم بدون أي قيود، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي "فيفا".

وضربت الأندية السعودية مثلًا على أنها لا تضع قيودًا في التعاقد مع لاعبين في أوروبا، بالتعاقد مع جابري فيجا صاحب الـ21 عامًا فقط، من صفوف سيلتا فيجو، وليس فقط اللاعبين المخضرمين أصحاب الأعمار الكبيرة.

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واحتل البرازيلي نيمار صدارة قائمة أغلى اللاعبين الذين تعاقد معهم دوري روشن السعودي بـ60 مليون يورو، وبعده ميلينكوفيتش سافيتش بـ50 مليون يورو وفابينيو بـ42 مليون يورو وروبن نيفيش بـ40 مليون يورو وأتافيو بـ35 مليون يورو وسيكو فوفانا بـ32 مليون يورو وسان ماكسيمين بـ32 مليون يورو، وفيجا بـ30 مليون يورو، وروجير إيبانيز بـ30 مليون يورو ومالكوم بـ30 مليون يورو أيضًا.

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