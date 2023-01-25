تعاطي لاعبي الاتحاد المنشطات؟ .. صالح الصقري: كنت أمزح!

لا يزال صالح الصقري؛ لاعب الاتحاد السعودي الأسبق، يحاول تبرئة نفسه من تصريحاته التي أثارت جدلًا واسعًا عن تعاطي زملائه في العميد المنشطات خلال مسيرته في الملاعب.
لاعب العميد الأسبق كان قد تحدث عن الواقعة قبل أيام في برنامج "مع عزيز"، مؤكدًا أن بعض زملائه كانوا يتهربون حال علمهم باختيارهم للخضوع لفحص المنشطات. (طالع التفاصيل)
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ورغم أن الصقري خرج في اليوم التالي معتذرًا إلا أنه يواصل توضيح تصريحاته في كل مكان، إذ أكد لبرنامج "برا الـ18"، أن حديثه عن المنشطات كان من باب المزح كون برنامج "مع عزيز" يحمل طابعًا كوميديًا، مشددًا على التعبير قد خانه في اختيار الكلمات وتوضيح الصورة.
وأضاف الصقري لـ"برا الـ18": "مستحيل أن أسيئ لكيان الاتحاد أو إدارات مرت على النادي أو جمهوره أو زملائي اللاعبين، لا يمكن أن أشكك في زملائي أو في لجنة الانضباط، الموضوع سبب لغطًا كبيرًا، لكن ليس شرطًا أن تكون المنشطات شيئًا خارج عن القانون والآداب، فمنها ما هو موجود في الأدوية ومشروبات الطاقة".
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