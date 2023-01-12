المدرب الإسباني يفتقر إلى الخبرة

ما هو مؤكد أن السيناريو يتكرر من جديد، برشلونة يفشل في الحفاظ على نتيجة مباراة بدت في أوقات عديدة بالمتناول، يصل إلى الوقت الحساس من المباراة ولا يستطيع أن يحافظ على نظافة شباكه.

إنه سيناريو متكرر مع تشافي هيرنانديز، شوهد أكثر من مرة في مباريات الليجا، مباريات كان برشلونة يكتسح فيها خصمه على غرار مباراة إسبانيول، يحدث الخطآن المكرران، لا يتمكن برشلونة من تعزيز هدف التقدم، ثم يستقبل هدف التعادل.

الملفت في مباراة بيتيس أن هذا حصل مرتين، مرة في الوقت الأصلي، وأخرى في الوقت الإضافي، برشلونة فرط في الفوز مرتين!.

تختلف الطرق، ويختلف مستوى السذاجة والأخطاء، لكن تبقى القاعدة العامة سارية، برشلونة تشافي يفشل في تسيير المباريات كما يحب.. وهذا أمر يبدو بوضوح أنه ينقص المدرب الإسباني "زرقاء اليمامة" كما كان يطلق عليه أيام لعبه.

من أهم أسباب إطلاق هذا اللقب هو قدرة تشافي "اللاعب" الاستثنائية على ضبط إيقاع المباريات والتحكم في مجرياتها، أشياء يفتقدها بوضوح تشافي "المدرب" الذي رغم التسليم بأنه يقود طفرة على مستوى الأداء في برشلونة ويعيده إلى أيام الزمن الجميل، لكنه يفشل في كبح جماح الخصوم بالأوقات الحساسة من المباريات.

حتى فرق الدرجة الثالثة!

ريال بيتيس ليس أول خصم يصنع ذلك، لقد كان أتلتيكو مدريد قبل أيام على مقربة سنتيمترات قليلة من التعادل 1-1 لولا قدم أراوخو وتشتيته المميز، قبلها فعلها إسبانيول صاحب المستوى البعيد تمامًا عن أتلتيكو وبيتيس.

بل إن فريقًا من الدرجة الثالثة هو إنتر سيتي تعادل مع تشافي 3 مرات وأوصل المباراة إلى شوطين إضافيين في كأس الملك؟ هل لهذا علاقة بجودة المنافس إذًا؟.

ما يدفع للتساؤل، هو ماذا سيفعل تشافي مع خصوم متمرسين أكثر سواء على مستوى الدوري أو على مستوى البطولة القارية التي يشارك فيها هذا الموسم، الدوري الأوروبي؟ الإجابات المحتملة لا تحمل الكثير من البشريات!.