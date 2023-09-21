بعد تعادل الهلال مع ضمك .. سالم الدوسري يبرر و"تصريح شجاع" من ياسين بونو

تصريحات سالم الدوسري وياسين بونو بعد مباراة الهلال وضمك

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برر سالم الدوسري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، "التعادل المحبط" أمام ضمك، مساء اليوم الخميس.

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الهلال تعادل (1-1) مع ضمك، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وقال سالم في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، ردًا على مستوى الفريق السيء في مباراة الليلة: "نلعب كل يومين لقاء".

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وشدد نجم الزعيم الهلالي، على أن المشكلة ليست في الإرهاق فقط، بسبب ضغط المباريات، وإنما اختلاف رتم اللعب بين المنافسات المحلية والخارجية؛ ما يؤدي إلى الظهور بهذا المستوى المتذبذب.

من ناحيته.. انتقد النجم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مستوى الزعيم السيء أمام ضمك، مؤكدًا على أن المباراة لم تكن سهلة، خاصة أن المنافس يملك أسماء جيدة للغاية.

وصرح بونو؛ قائلًا: "ضمك تحكموا في المباراة.. ونحن في الهلال كنا نتفرج"؛ في تأكيد على عدم القيام بأي ردة فعل، من أجل تحقيق الـ3 نقاط.

جدير بالذكر أن الهلال، رفع رصيده بهذا التعادل إلى 17 نقطة؛ إلا أنه بات مهددًا بفقدان الصدارة بنهاية الجولة، إذا انتصر كل من الاتحاد والأهلي.

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