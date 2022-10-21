تعادلان مثيران للاتحاد والنصر وفوز أول للأهلي في الدوري السعودي للسيدات

الدوري السعودي للسيدات يتواصل بإثارة كبيرة

شهدت مباريات اليوم الأربعة في الدوري السعودي الممتاز للسيدات نتائج مثيرة أبرزها التعادل في مباراة الـ6 أهداف بين النصر والشباب في الرياض.

دوري السيدات السعودي كان قد انطلق الأسبوع الماضي وتُشارك به 8 أندية أبرزها الهلال والشباب والنصر والأهلي والاتحاد، وتشهد المباريات إثارة بالغة تُعوض الجمهور عن توقف مباريات دوري روشن السعودي بسبب استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم 2022.

الجولة الثانية انطلقت اليوم بتعادل شعلة الشرقية مع الاتحاد 2-2 في الدمام، فيما فشلت سيدات الهلال بالخروج بأكثر من التعادل السلبي من مواجهتهن مع نظيراتهن في اليمامة في ملعب كلية العناية الطبية في الرياض.

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الأهلي الذي اكتفى بنقطة من الجولة الأولى عبر عن نفسه بقوة وسحق سما في جدة بخمسة أهداف دون رد، فيما كانت أقوى مباريات الدوري حتى الآن بين النصر والشباب في الرياض وانتهت بالتعادل المثير 3-3.

وبرزت اليوم اللبنانية نانسي تشايليان لاعبة الشباب حيث سجلت الأهداف الثلاثي في مرمى النصر.

الجولة الثالثة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات ستنطلق يوم الـ29 من أكتوبر الجاري، وفي أقواها تلتقي سيدات النصر والهلال في ديربي الرياض للسيدات.

يُشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حدد أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي للسيدات بـ40 ريال سعودي، وقد منع الجمهور من التدخين وإحضار المواد الصلبة مثل العطور والسكاكين.

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