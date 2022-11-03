"تظن نفسها في فرنسا" .. نصري يهاجم فرابار بسبب أخطاء مباراة ريال مدريد

ضربات جزاء عدة في لقاء الملكي وسلتيك

هاجم النجم الفرنسي السابق سمير نصري مواطنته ستيفاني فرابار عقب قيادتها التحكيمية للقاء ريال مدريد وسلتيك بدوري أبطال أوروبا.

الحكمة الفرنسية احتسبت ثلاث ركلات جزاء، ركلتان لمصلحة ريال مدريد وواحدة للضيف ضاعت من سلتيك، في اللقاء الذي انتهى 5-1 لمصلحة أصحاب الأرض.

وقال نصري مع "Canal+": "ستيفاني فرابارت ربما ظنت نفسها في فرنسا وتحكم بالدوري المحلي وهذا هو السبب في ركلات الجزاء الكثيرة".

وأكمل: "لو استمرت على هذا المنوال سينتهي بها الحال بالتحكيم في الدرجة الرابعة".

وتعد فرابار أول سيدة تقود مباراة بالدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا للرجال، وتم اختيارها للتواجد كحكمة ساحة في مونديال قطر 2022.