تطور هام لبرشلونة .. "لا" رانجنيك تحسم موقف كيميش من الرحيل عن بايرن ميونخ!

خياران فقط أمام بايرن ميونخ في الوقت الحالي

يظل لاعب الوسط الألماني يوشوا كيميش، هو الخيار المفضل لإدارة برشلونة بالميركاتو الصيفي المقبل، رغم كل الصعوبات المتعلقة برحيله عن بايرن ميونخ.

عقد صاحب الـ29 سنة مع بايرن ينتهي في يونيو 2025، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن، وسط حالة من الغموض حول المدرب القادم للفريق بعد الرحيل المنتظر لتوماس توخيل.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت إن الأنباء الأخيرة المتعلقة بمدرب بايرن الموسم القادم، جعلت كيميش أكثر انفتاحًا تجاه فكرة الرحيل عن صفوف النادي البافاري.

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ويأتي ذلك بعدما فشلت فكرة جلب كل من تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، ويوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا، بالإضافة لرفض رالف رانجنيك المدير الفني للنمسا لفكرة الانتقال إلى أليانز أرينا.

وهو ما جعل الأنباء تنتشر حول إمكانية بقاء توماس توخيل المدرب الحالي لموسم آخر، مما دفع كيميش للتفكير جديًا في الرحيل، لأنه لا يستمتع بتجربته تحت قيادة مدرب تشيلسي السابق، خاصة بعدما نقله من مركز خط الوسط الذي يحب اللعب به إلى الظهير الأيمن.

وعلى الجانب الآخر كانت الأمور مختلفة تمامًا مع رانجنيك، لأن كيميش يحترمه كثيرًا وسبق أن عمل معه لمدة موسمين مع لايبزيج، وتحدث عن دوره الكبير في تطوره كلاعب أكثر من مرة.

ومن جانبه يترقب برشلونة الموقف عن كثب، بينما قرر بايرن بيع اللاعب لو رفض تجديد عقده، وذلك للاستفادة منه ماليًا بدلًا من خسارته بالمجان الصيف القادم، ووضع أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس كأحد الخيارات المقترحة لتعويض رحيله المحتمل.