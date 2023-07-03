تطور ملفت في مستقبل عبد الرحمن العبود مع الاتحاد

جناح الاتحاد عاش موسمًا صعبًا

رجحت جميع المصادر السعودية خلال الأسابيع الأخيرة رحيل عبد الرحمن العبود عن الاتحاد خلال سوق الانتقالات الصيفي، وذلك بقرار من المدرب نونو سانتو، لكن يبدو أن كلمة النهاية في علاقة الطرفين لم يحن وقتها بعد.

الجناح السعودي عاش موسمًا صعبًا في 2022-2023، إذ عانى من خلافات حادة مع مدربه سانتو أدت لاستبعاده من اللعب لعدة مباريات قبل أن يتم الصلح أخيرًا ويعود للعب لكن ليس ضمن التشكيل الأساسي كما كان بداية الموسم.

المصادر المتابعة أكدت أن سانتو طلب من الإدارة الاتحادية بالفعل تسويق العبود بالبيع أو الإعارة لعدم الحاجة له الموسم القادم، وقد ارتبط بعدد من الأندية أبرزها الهلال.

الميدان الرياضي أكد أن الموقف اختلف الآن، إذ تراجع سانتو عن قراره وطلب استمرار اللاعب مع بطل دوري روشن للموسم المقبل 2023-2024، وذلك رغم الاقتراب من ضم صالح العمري جناح أبها.

الاتحاد نجح في ضم كريم بنزيما ونجولو كانتي هذا الصيف ومازال يعمل لحسم عدد آخر من الصفقات القوية خاصة مع تمثيله للسعودية في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية.