تطور ملفت في مستقبل زكريا هوساوي مع الاتحاد

شهدت الساعات الأخيرة تطورًا ملفتًا في مستقبل المدافع الشاب زكريا هوساوي مع ناديه الاتحاد، حسبما أعلنت صحيفة الرياضية السعودية.
الاتحاد كان قد ضم هوساوي بالإعارة لموسم مع أحقية الشراء من نادي أحد الصيف الماضي، وقد أوضت الرياضية أن الناديان اتفقا على تفعيل بند الشراء في العقد.
وأضافت أن تفعيل بند الشراء تم بالفعل خلال اليومين الماضيين ليُصبح هوساوي لاعبًا في الاتحاد للمواسم الثلاثة القادمة.
صاحب الـ21 عامًا كان قد اختير من المدرب هيرفي رينارد للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي في أبو ظبي استعدادًا لنهائيات كأس العالم قطر 2022 لكنه لم يكن ضمن القائمة النهائية، إلا أن هذا كان كافيًا للفت أنظار الجميع له.
هوساوي كان قد لعب 4 مباريات مع الاتحاد قبل توقف الدوري السعودي جميعها من دكة البدلاء، وقد حصل اللاعب على فرصته للعب أساسيًا لأول مرة خلال مواجهة التعاون الأخيرة وقدم أداءً جيدًا للغاية.
اختيارات المحررين
- فيديو | فعلها قبلهم جميعًا .. مهارات رونالدو وميسي وكرويف مُقتبسة من بيليه
- ملك ملهم وإرثه مستمر للأبد.. نجوم كرة القدم ينعون بيليه
- الهدف رقم 1000 وإيقاف الحرب الأهلية .. أعظم اللحظات في مسيرة بيليه
- غدر الزميل والسفاح النرويجي .. ماذا يحتاج ميسي لاقتناص الكرة الذهبية الثامنة؟
- مبابي في مدريد ورافعة اقتصادية في برشلونة .. أمنيات الجمهور بموسم الأعياد!