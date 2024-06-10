تطور مفاجئ .. صفقة تبادلية تقرب هدف ريال مدريد من برشلونة

صفقة ستحل مشاكل كثيرة لنادي برشلونة..

دخل نادي برشلونة الإسباني بقوة، في إحدى الصفقات التي يريدها مواطنه ريال مدريد؛ لتدعيم صفوف الفرق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

برشلونة يُعاني من أزمة مالية كبيرة؛ إلا أنه يعمل حاليًا على بعض الصفقات الاقتصادية الضخمة، التي قد تساعده على جلب لاعبين جدد، في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي دافيد بيرنابيو، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، يريد برشلونة وبطلب من مدربه الألماني الجديد هانسي فليك، التعاقد مع الظهير الأيمن الهولندي جيريمي فريمبونج.

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بيرنابيو كشف عن أن نادي باير ليفركوزن الألماني، منفتح على التخلي عن لاعبه فريمبونج، في الميركاتو الصيفي؛ حال وصول عرض مالي جيد.

ولكن مثل باقي الصفقات.. أشار الإعلامي الرياضي، إلى أن تعاقد الفريق الكتالوني مع الظهير الهولندي؛ متوقف على مدى نجاحه في حل مشكلته الاقتصادية.

وأوضح دافيد بيرنابيو أن نادي باير ليفركوزن، قد يوافق على تقليل المبلغ المطلوب في جيريمي فريمبونج، حال إدخال برشلونة، بعض لاعبيه في الصفقة؛ حيث الأنظار تتجه إلى الجناح الشاب أنسو فاتي.

المشكلة تتمثل في أن فاتي، يرغب في الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في الموسم الرياضي القادم، وإثبات نفسه أمام فليك.

جدير بالذكر أن ريال مدريد وضع فريمبونج "23 سنة"، بالإضافة إلى الإنجليزي أليكساندر أرنولد، ظهير أيمن نادي ليفربول، كخيارات محتملة لتعويض داني كارفاخال، في المستقبل.