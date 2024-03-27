استبعاد مؤقت .. ريال مدريد يتراجع عن صفقة ذهبية بسبب مبابي وديفيز!

نجم البريميرليج على أجندة الملكي في المستقبل

كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد في موقف إدارة نادي ريال مدريد، بشأن التعاقد مع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول.

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ويرتبط أرنولد بعقد مع ليفربول ينتهي في صيف 2025، وهو السبب الذي دفع ريال مدريد للتفكير في التعاقد مع ظهير ليفربول ومنتخب إنجلترا في الصيف المقبل، وفقًا لتقارير صحفية إسبانية.

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ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تقريرًا أكدت خلاله أن ريال مدريد تراجع عن فكرة التعاقد مع أرنولد هذا الصيف، لكنه لن يستبعده نهائيًا من حساباته، حيث سيكون على أجندة النادي الملكي في الموسم التالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ريال مدريد سيؤجل فكرة التعاقد مع أرنولد إلى نهاية الموسم المقبل، لأن اللاعب سيكون متاحًا بالمجان، ما لم يوقع على عقد جديد مع ليفربول خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت "آس" أن هناك اتجاهًا داخل ريال مدريد لتجديد عقد لوكاس فاسكيز لمدة عام آخر، وسيكتفي النادي الملكي به في مركز الظهير الأيمن مع الإسباني المخضرم داني كارباخال.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن ريال مدريد يجهز 75 مليون يورو للتفاوض مع ليفربول من أجل ضم أرنولد، لكن مع مرور الوقت ثبت عدم صحة هذه الأخبار، خصوصًا أن النادي يضع في الأولوية التعاقد مع الثنائي كيليان مبابي وألفونسو ديفيز، ولذلك سيوفر كل إمكانياته المادية للصفقتين.