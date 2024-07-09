تطور جديد .. برشلونة يجهز أمواله لحسم صفقة نيكو ويليامز

تصريحات جوان لابورتا لم تأت من فراغ

يضع برشلونة، خطة محكمة من أجل حسم صفقة الإسباني الشاب نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان جوان لابورتا رئيس برشلونة، قد أكد أن موقف ناديه المالي يسمح له بالتعاقد مع ويليامز، وقال في تصريحات لـ"راديو كتالونيا": "أنا أحب نيكو كثيرًا، أستطيع أن أقول أنه من الناحية المالية يمكننا التعاقد معه".

وكشفت شبكة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة قادر على توفيق أوضاعه المالية وفقًا لقانون اللعب المالي النظيف، ويستطيع توفير 58 مليون يورو، من أجل حسم الصفقة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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وحدد أتلتيك بلباو هذا المبلع (58 مليو يورو)، لإطلاق سراح جناح منتخب إسبانيا، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده، بينما يخطط برشلونة منحه راتب أعلى قليلًا من الذي يحصل عليه حاليًا مع ناديه.

وأشارت إلى أنه لكي تنجح حسابات برشلونة، يجب على النادي العودة إلى قاعدة 1:1 والتوقيع مع نيكو ويليامز لـ6 سنوات، وهو ما يسمح بإنهاء الصفقة دون التأثير على موقفه المالي.

ولعب ويليامز مع بلباو 39 مباراة في الموسم المنصرم، حيث سجل خلالها 8 أهداف وصنع 19 آخرين، بينما يشارك حاليًا مع منتخب إسبانيا في بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".