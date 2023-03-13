تطور خطير في القضية .. نجريرا استخدم مال برشلونة للدفع لأطراف مجهولة

الحكم الإسباني السابق دفع مبالغ هائلة إلى أطراف ثالثة غير معلومة..

أكدت مصلحة الضرائب الإسبانية أن خوسيه ماريا إنريكيز نجريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تلقى مبلغًا كبيرًا من برشلونة ليمنحه إلى طرف ثالث متورط في القضية.

صحيفة "El Confidencial" الإسبانية أن نجريرا تلقى مبلغًا يصل إلى 550 ألف يورو نقدًا من برشلونة، لدفعه إلى أطراف ثالثة لم يتم تحديدها بعد، خلال الفترة بين عامي 2016 و2019.

التقرير أشار إلى أن مفتشي وزارة الخزانة الإسبانية ركزوا على سحوبات نجريرا النقدية التي بلغت 550 ألف يورو نقدًا، ولا يوجد دليل في الوقت الحالي على مكان وجود تلك الأموال التي سحبها الحكم السابق عبر بطاقة بنكية مقابل خدمات مختلفة.

وحسب التقرير، فقد أنفق نجريرا 150 ألف يورو في عام واحد تم منحها إلى أطراف ثالثة، على الرغم من أن تفاصيل إنفاق تلك الأموال ليس معلومًا حتى الآن.

تعتبر وزارة الخزانة أنه كان من الغريب أن يستخدم نجريرا مثل هذه المبالغ نقدًا نظرًا لأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قام بتغطية جميع نفقات إقامته وسفره وطعامه.