تطور جديد في تجديد عقد سالم الدوسري مع نادي الهلال

هل سيستمر الدوسري مع الهلال؟

كشفت تقارير إعلامية، عن تطور جديد في عقد سالم الدوسري، جناح فريق نادي الهلال، مع الزعيم خلال الفترة الحالية، في ظل اقتراب دخوله الفترة الحرة.

وينتهي عقد سالم الدوسري مع نادي الهلال خلال صيف 2022، حيث سيدخل في الفترة الحرة بداية من شهر يناير القادم، وهي الفترة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة لإدارة الزعيم.

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وأكد مقدمي برنامج "رياضة سكوب" المذاع عبر قناة السعودية، عن اقتراب تجديد سالم الدوسري لعقده مع نادي الهلال خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار البرنامج إلى أنه تم الاتفاق بين الهلال وسالم الدوسري على تجديد عقده لمدة 4 مواسم قادمة، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن تجديد عقده خلال الفترة القادمة.

ويعد سالم الدوسري واحدًا من أهم وأفضل النجوم في المملكة العربية السعودية خلال الوقت الحالي، وهناك حرص كبير على الإبقاء على خدماته داخل نادي الهلال.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة الحزم مساء الخميس، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.