تطورات مهمة في إصابة العويس .. وتحديد مدة غياب محمد البريك عن الهلال

تطورات حالة نجوم الهلال "المصابين"..

SHAHID

أعلن نادي الهلال السعودي، "مدة" غياب نجمه محمد البريك، ظهير الفريق الأول لكرة القدم، والذي تعرض للإصابة أمام الرائد.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البريك لم يستطع إكمال الشوط الثاني من عمر مباراة الرائد، التي فاز فيها الهلال (3-1)، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وكشف الهلال في بيان رسمي عبر حسابه بمنصة "إكس"، عن أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب؛ أثبتت إصابته على مستوى العضلة الخلفية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأشار الزعيم إلى أن محمد البريك؛ سيخضع لبرنامج علاجي لمدة أسبوعين، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، من جديد.

وعلى جانب آخر.. بدأ محمد العويس، حارس مرمى نادي الهلال، أولى خطوات العودة للملاعب، بعد شفائه من الإصابة التي عانى منها على مستوى الظهر.

العويس بدأ مساء يوم الثلاثاء، الجري حول الملعب، مع أداء تدريبات لياقية متنوعة، على هامش مران الفريق؛ وفقًا لما ذكره الهلال.

جدير بالذكر أن الهلال يستعد لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا؛ حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الزعيم (3-1).

SHAHID